Aneta Zając jest zakochana! Wiemy, jak poznała swojego partnera i od kiedy są razem

Jej synowie mają już dziewięć lat i wydaje się, że Aneta Zając ma teraz więcej czasu dla siebie i zaczęła poważnie myśleć o związku i ułożeniu sobie życia na nowo.

„Miłość ci służy promieniejesz”, pisali fani Anety Zając pod zdjęciem splecionych dłoni, które aktorka opublikowała niedawno na Instastories.

Widać na nim wyraźnie, że gwiazda „Pierwszej miłości” weekend na Mazurach spędziła z tajemniczym mężczyzną.

Owszem, Aneta jest zakochana, mniej więcej od dwóch miesięcy. To dopiero początek związku, ale świetnie rokuje na wspólną przyszłość – mówi znajomy aktorki w rozmowie z „Fleszem”.

Wiadomo, że choć oboje mieszkają w Warszawie, Aneta i jej ukochany lubią spędzać czas we dwoje za miastem, na Mazurach czy nad Bałtykiem. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się też, że para poznała się dzięki zaangażowaniu wspólnych znajomych i że nowy partner gwiazdy nie jest związany z show-biznesem. Zależy mu, aby pozostać osobą anonimową, więc Aneta nie zamierza pojawiać się z nim na bankietach ani pozować do zdjęć na ściankach. Jak zdradza jej znajomy, aktorka chce, by ta miłość rozkwitała bez blasku fleszy…

Instagram

Więcej w nowym "Fleszu".