Decyzja Angeliny Jolie o usunięciu obu piersi z powodu zagrożenia rakiem wywołała sporą dyskusję na całym świecie. Wśród tabunu ludzi mediów popierających heroiczny czyn aktorki, nie brakuje też jej przeciwników. W Polsce póki co mastektomię Angeliny skrytykowała Anna Popek twierdząc, że hollywoodzka gwiazda "była zdesperowana". W ślad za nią poszła Aneta Kręglicka, czyli nasza jedyna jak dotąd Miss Świata.

Szokująca sprawa! Myślę, że to pochopna decyzja, ja bym się w życiu chyba na coś takiego nie zdecydowała. Ja chyba nie miałabym na tyle odwagi, aby podjąć taką próbę uchronienia swego zdrowia, choć rozumiem że to wszystko dzieje się z myślą o dzieciach. Nie mogę powiedzieć, że podziwiam ją. Jest w tym coś dziwnego, coś dla mnie nie do końca zrozumiałego. - zdradziła modelka na łamach "Faktu".