W ostatnim czasie Aneta Glam była mniej aktywna w sieci, ale jak się okazało, było to spowodowane nagraniami do nowego show. Gdy wróciła, fani zwrócili uwagę, że nie ma w jej pobliżu ukochanego. Gdzie się podziewa? W końcu poznaliśmy odpowiedź.

Aneta Glam ujawnia, co dzieje się z jej ukochanym

Aneta Glam popularność w polskich mediach zdobyła za sprawą programu "Żony Miami", chociaż w ostatnim czasie bryluje w sieci głównie jako "rywalka Caroline Derpieński". Gdy jednak Aneta pojawiła się w show, poznaliśmy nie tylko ją samą, ale i jej partnera, 72-letniego miliardera - George'a. Mężczyzna wystąpił w zaledwie kilku odcinka na chwilę, ale i tak z łatwością można było zauważyć, że raczej nie jest wielkim fanem mediów.

Sama Aneta raczej nieczęsto pokazuje go na swoim Instagramie i rzadko o nim opowiada. Tym razem zrobiła wyjątek, bowiem internautów mocno zdziwiła nieobecność George'a u jej boku, gdy wróciła z nagrań do nowego show. Okazało się, że teraz to 72-latek opuścił miejsce zamieszkania, a jako cel podróży obrał jedną z wysp na środku Pacyfiku. Co tam porabia?

Aneta pokazała zdjęcie ukochanego i uchyliła rąbka tajemnicy, choć jednocześnie pilnowała się, by nie zdradzić za wiele. Wyznała natomiast, że George pracuje nad kolejnym wynalazkiem!

Pracuje nad swoim wynalazkiem, który będzie następnym hitem. Tak to jest z geniuszami. Buduje na tych wyspach wielkie, dalekozasięgowe anteny, które będą przełomem w komunikacji. Więcej zdradzić nie mogę, dowiecie się wkrótce - wyznała.

