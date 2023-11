1 z 5

Brzuszek coraz większy, a gwiazda serialu "M jak miłość" nie ma zamiaru go ukrywać. I słusznie! Andżelika Piechowiak, bo o niej mowa, jeszcze kilka lat temu grała w topowym serialu TVP 2. Teraz przyszedł czas na inne obowiązki - macierzyńskie! Piechowiak pojawiła się w Teatrze Capitol w poniedziałkowy wieczór w czerwonej sukience, która pięknie podkreśliła rosnący z każdym dniem brzuszek! Gwiazdy co chwilę do niej podchodziły, by pogratulować ciąży - wśród nich pojawiła się m.in. Klaudia Halejcio.

W naszej galerii zobaczycie więcej zdjęć Andżeliki - ach, jak ta ciąża jej służy! Sami zobaczcie!