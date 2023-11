Andrzejki 2019 już za kilka dni! W tym roku tradycyjna zabawa z wróżeniem z wosku wypada w nocy z 29 na 30 listopada. Magiczne przyjęcia z pewnością w niejednym domu zamienią się w huczne imprezy. Na jednej takich imprez już była Izabela z "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka w tym roku wróżyła sobie znacznie wcześniej.

Zobaczcie zdjęcie, które z okazji andrzejkowej zabawy Iza wrzuciła do sieci.

Izabela Zeiske bawi się na Andrzejkach

Izabela Zeiske z "Gogglebox" może pochwalić się dużą liczbą fanów w sieci. Obserwuje ją blisko 100 tysięcy osób. Izabela ma dokładnie trzy razy więcej obserwujących, niż jej syn Joachim, który z nią komentuje rozrywkowe programy dla TTV. Fani chwalą Izabelę za autentyczność i zaangażowanie na Instagramie. Do tego celebrytka nie zasłania np. twarzy swojej rodziny czy nie boi się pokazać, jak mieszka. Bo po co to ukrywać?

Kolejne zdjęcie, które wrzuciła celebrytka znów spotkało się z mnóstwem pochlebnych komentarzy. Izabela pokazała jak spędza Andrzejki z mężem. Para celebrowała kilka dni przed oficjalnym dniem Andrzejek.

Od najmłodszego do najstarszego każdy poddaje się czarowi Andrzejek i z tym związanych wróżb .Idziemy z Boguszem szaleć na parkiecie i Wam też życzymy wspaniałego weekendu i udanej zabawy buziole ❤ - napisała.

Internauci zachwycili się świetną stylizacją Izy! Trzeba przyznać, że klasyka zawsze w modzie.

Jak ładnie ma na imię pani mąż❤️ Bogusz❤️ udanych Andrzejek???? Gwiazda ❤️ O jaka piękna para ????????elegancja Francja ???? Wow no pięknie Pani Izo,udanej i miłej zabaw - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie, jak Iza wyglądała na Andrzejkach! Też macie zamiar wróżyć sobie z wosku?

Iza uwielbia czerwone ubrania.