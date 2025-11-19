W Plutyczach miejscowości znanej z programu „Rolnicy. Podlasie”, doszło do poważnej awarii. 43-letni Andrzej, jeden z głównych bohaterów show, zmagał się z problemem, który mógł sparaliżować całą jego pracę. Przygotowując się do wyjazdu rozrzutnikiem, zauważył uszkodzoną dętkę w jednym z kół maszyny. W obliczu takiej sytuacji nie pozostało mu nic innego, jak natychmiast wezwać pomoc.

Gienek i Sławek przy ognisku. Chwila wsparcia w trudnym momencie

Na miejsce przyjechał Walek, który przywiózł odpowiednie narzędzia niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Dzięki jego zaangażowaniu i sprawnej interwencji udało się szybko wymienić koło. Dla Andrzeja była to ogromna ulga – awaria rozrzutnika mogła bowiem oznaczać poważne opóźnienia w codziennej pracy gospodarstwa.

Podczas gdy Andrzej oczekiwał na przyjazd Walka, Gienek i Sławek – jego sąsiedzi i towarzysze w codziennych zmaganiach na wsi – postanowili dać mu chwilę wytchnienia. Rozpalili ognisko, przygotowali ziemniaki w parniku i zadbali o ciepły posiłek dla wszystkich obecnych. Po zakończonej naprawie wszyscy zebrali się przy ognisku, gdzie mogli na chwilę zapomnieć o problemach i zregenerować siły przed dalszą pracą.

Codzienność rolników nie zna litości

Nie tylko Andrzej zmagał się z trudnościami. W Laszkach Krzysiek miał problemy z uruchomieniem sprzętu do spawania. Awaria zagrażała dalszym pracom, ale z pomocą pospieszył Karol. Dzięki jego wsparciu udało się przywrócić urządzenie do działania i kontynuować prace w gospodarstwie.

W tym samym czasie Emilka wraz z mamą zajmowały się budową budki dla kaczek. Projekt, choć na pierwszy rzut oka prosty, okazał się wymagający. Po jego zakończeniu Emilka postanowiła rozpocząć naukę podstaw spawania. To pokazuje, że życie na wsi to nieustanne wyzwania, ale również szansa na zdobywanie nowych umiejętności.

Tymczasem w Kundziczach Igor i Maciek zdecydowali się na wzmocnienie ogrodzenia pastwiska. Ich celem było zabezpieczenie baranka Kostusia przed dzikimi zwierzętami. Zadanie wymagało precyzji i siły, jednak najważniejsza była troska o dobrostan zwierząt.

Walek na ratunek. Jak udało się uratować sytuację Andrzeja?

Pojawienie się Walka w gospodarstwie Andrzeja było kluczowe. Przywiózł niezbędne narzędzia, a jego doświadczenie pozwoliło szybko i skutecznie przeprowadzić naprawę. Dzięki tej pomocy Andrzej mógł wrócić do swoich obowiązków i kontynuować pracę.

Najnowszy odcinek programu „Rolnicy. Podlasie”, emitowany w niedzielę o godzinie 20:00 na Fokus TV, przynosi widzom nie tylko emocje związane z awarią u Andrzeja. Pokazuje także życie innych bohaterów z Laszek i Kundzicz – pełne pracy, poświęcenia i nieustannych wyzwań.

Andrzej z Plutycz, fot. Facebook Andrzej Onopiuk