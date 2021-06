Michał Kasprzak, znany również jako Toxic Fucker nie żyje. Aktor zmarł w wieku 35 lat. Ta smutna informacja pojawiła się w mediach społecznościowych firmy XES.pl. Na co dzień dostarczamy Wam rozrywki, ale nawet w świecie rozrywki bywają takie chwile, że można tylko płakać. Żegnaj Przyjacielu... Michał Kasprzak nie żyje. Aktor zmarł w wieku 35 lat. Michał Kasprzak był aktorem, który w swojej karierze grał role w takich serialach, jak: „Klan”, „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” czy „Ojciec Mateusz”. W branży filmów dla dorosłych pracował jako Toxic Fucker i był znany m.in. produkcji erotycznych, jak: Podrywacze.pl i Podrywaczki.pl. O śmierci 35-letniego aktora poinformowała firma XES.pl, zajmująca się dystrybucją filmów dla dorosłych. Michał Kasprzak, mimo że popularność zdobył dzięki filmom dla dorosłych, miał aktorskie wykształcenie - skończył Warszawską Szkołę Filmową. Aktor urodził się 30 stycznia 1985 roku. A tak sam mówił o swojej przygodzie z branżą pornograficzną: Nagrałem pierwszy film, za chwile drugi i... zapomniałem, że gram w filmie. Czułem się jakbym umówił się na seks w hotelu. Pomyślałem wtedy, że to dziwne, że nie wpadłem na taki pomysł wcześniej, żeby grać w filmach porno. Spodobałem się producentowi i tak się zaczęła przygoda z filmem. - mówił Michał Kasprzak w rozmowie z "Super Expressem". Przyczyna śmierci Michała Kasprzaka nie jest znana. Na co dzień dostarczamy Wam rozrywki, ale nawet w świecie rozrywki bywają takie chwile, że można tylko płakać. Żegnaj Przyjacielu... pic.twitter.com/yxLBcD2dNi — Xes.pl (@XesPl) October 30, 2020 &