Patrycja Sołtysik i jej syn Staś mają koronawirusa. Żona Andrzeja Sołtysika o swoim stanie zdrowia poinformowała za pomocą Instagrama. Jednak oprócz słów wsparcia musiała odpierać również zarzuty, że jej mąż, prowadząc "Dzień dobry TVN", naraża innych na zakażenie koronawirusem. A jaka jest prawda?

Patrycja Sołtysik o koronawirusie: "niestety nie przechodzę go łagodnie"

Patrycja Sołtysik jest aktywną mamą i w mediach społecznościowych publikuje mnóstwo zdjęć z życia rodzinnego. Na Instagramie porusza też ważne tematy i bierze udział w wielu akcjach społecznych. Teraz zdecydowała się podzielić informacją na temat swojego zdrowia i napisała, że zaraziła się koronawirusem. Covid-19 przechodzi też jej synek.

Patrycja Sołtysik wcale nie przechodzi choroby łagodnie, jest pod stałą opieką lekarza i podczas domowej izolacji zajmuje się synkiem:

Nie będę ukrywać ( bo choroby nie wolno się wstydzić) mam COVID i niestety nie przechodzę go łagodnie. Od wczoraj dostaję dziesiątki wiadomości ( nie trudno było domyśleć się przecież co się dzieje ... ), z ogromem wsparcia, ofertami pomocy i za to baaardzo dziękuję❤️ - napisała.

Okazuje się, że żona Andrzeja Sołtysika oprócz słów wsparcia otrzymała też wiadomości z zarzutami, że skoro jest chora to jej mąż nie powinien chodzić do pracy, aby nie zarażać innych. Tymczasem para mieszka w Krakowie, a dziennikarz pracuje w Warszawie i kiedy tylko pojawiły się podejrzenia koronawirusa, po prostu nie przyjechał do rodziny:

pojawiały się też niestety teorie w oskarżycielskim tonie, że ja jestem chora, a Andrzej chodzi do pracy i naraża innych. Tak więc, mimo środków ostrożności ja i Staś ( co się okazało po kilku dniach) mieliśmy bliski kontakt z osobą zarażoną - Czekając na mój test i ewentualne objawy Andrzej profilaktycznie nie przyjechał na weekend do Krakowa i tym samym odizolował się od nas i jest zdrowy🙏🏻 łańcuszek zarażeń w tym wypadku został odpowiedzialnie przerwany.

Patrycja Sołtysik na koniec wpisu zdradziła, jak się czuje jej synek. Okazuje się, że ona sama wcale nie przechodzi choroby łagodnie, ale jest pod opieką lekarza.

Staś czuje się bardzo dobrze, ja jestem pod opieką lekarza i dajemy radę 💪🏻 Nie ma innego wyjścia ! W końcu mamy nie biorą zwolnienia🤷🏻‍♀️

Trzecia fala koronawirusa z każdym dniem przynosi szokujące liczy zakażonych, a wśród nich coraz więcej znanych nazwisk, które otwarcie mówią o chorobie i apelują o zachowanie środków ostrożności!

Andrzej Sołtysik nadal prowadzi "Dzień dobry TVN", jednak nie może widywać się z rodziną.