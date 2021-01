TVP zerwie współpracę z Andrzejem Piasecznym po jego głośnych urodzinach?

50. urodziny Andrzeja Piasecznego już przeszły do historii, a wszystko za sprawą kontrowersyjnego i wulgarnego cytatu, jaki padł na imprezie.

J***ć biedę! J***ć PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego - powiedział wokalista podczas jednego z toastów.

Nagrania pojawiły się na profilu Nergala, ale mimo że błyskawicznie zostały skasowane, cała sprawa wywołała w sieci prawdziwą burzę. Do słów Andrzeja Piasecznego odniosła się stacja TVP, z którą artysta współpracuje jako juror w programie "The Voicie Senior".

Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej. - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Telewizji Polskiej.

TVP zerwie współpracę z Andrzejem Piasecznym?

Stacja zapewnia w komunikacie, że obecna edycja "The Voice Senior" pozostaje bez zmian, a to oznacza, że Andrzej Piaseczny nadal pozostanie jurorem w show. A jaka będzie przyszłość artysty w TVP? W oświadczeniu stacja jasno pisze, że zachowanie artysty będzie miało wpływ na "decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości":

Zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości - czytamy w komunikacie.

Zachowanie artysty podzieliło jego fanów. Z jednej strony Internauci bronią piosenkarza, a z drugiej zarzucają mu brak klasy:

Dajcie spokój każdy ma prawo wypowiedzi po swoim życiu artystycznym jest zwykłym normalnym facetem który ma prawo do wypowiadania się na każdy temat Dajcie spokój z tym hejtem. Super facet, wszyscy przeklinamy, a widzimy tylko u innych. Szkoda gadania. Pozdrawiam p. Andrzeja. Każdy ma prawo mieć własne zdanie, ale miałam Pana za człowieka z klasą.

Andrzej Piaseczny zdecydował się udostępnić na swoim profilu w mediach społecznościowych informację dotyczącą możliwych konsekwencji za huczne urodziny, na których padło kilka słów, które nie spodobały się stacji TVP.

Andrzej Piaseczny świętował 50. urodziny wulgarnym toastem.

