Andrzej Młynarczyk wrócił na plan "M jak miłość"?! W sieci pojawiło się zaskakujące zdjęcie, które wywołało spore emocje wśród fanów hitu Telewizyjnej Dwójki! Kilka miesięcy temu mogliśmy zobaczyć ostatni odcinek z udziałem serialowego Tomka - po kilku tygodniach walki o życie, Chodakowski zmarł w szpitalu.

Co ciekawe, część widzów już wtedy podejrzewała, że Tomek żyje a jego śmierć została upozorowana. I chociaż sam Andrzej Młynarczyk już kilka razy mówił, że nie wraca do "M jak miłość" to teraz jego najnowsze zdjęcie znów wywołało wiele podejrzeń!

Serialowy Wojtuś pokazał zaskakujące zdjęcie

Teraz atmosferę wokół ewentualnego powrotu Andrzeja Młynarczyka, podgrzał jego serialowy syn! Wojtuś, czyli Feliks Matecki, opublikował w sieci zdjęcie z aktorem. Fotka została udostępiona na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie.

W wakacje wszystko jest możliwe ???????????? Co za spotkanie ???????????? #mjakmiłość #wakacje #spotkania #życiepiszescenariusze- czytamy pod zdjęciem.

Jak na zdjęcie zareagowali internauci?

Boscy Chodakowscy ????❤️ Tęsknimy za takimi widokami ☹️ I ciągle jeszcze mamy nadzieję, że wszystko jest jeszcze możliwe ???? Chciałabym ,zeby było tak ze Tomek chwilowo sie ukrywa ???????? Niech on wróci brakuje go nam ????????????- pisali fani serialu.

Czyżby serialowy Tomek rzeczywiście wrócił? Niestety, było to przypadkowe, prywatne spotkanie Feliksa Mateckiego, czyli serialowego Wojtusia, z Andrzejem Młynarczykiem. Ale przyznacie, że byłoby wspaniale, gdyby Tomek znów pojawił się w "M jak miłość"?

Zobaczcie zdjęcie, które wywołało takie emocje!

Serialowy Wojtuś pokazał zdjęcie z wakacji z Andrzejem Młynarczykiem.

Spora część fanów wciąż ma nadzieję, że serialowy Tomek wróci do "M jak miłość".

