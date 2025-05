Zdjęcie Andrzeja Gołoty opublikowane na Instagramie przez jego żonę Mariolę natychmiast wywołało poruszenie wśród fanów. Widać na nim legendarnego boksera leżącego w szpitalnym łóżku, podłączonego do aparatury medycznej, co wzbudziło zaniepokojenie i falę komentarzy z życzeniami powrotu do zdrowia.

Andrzej Gołota trafił do szpitala

Mariola Gołota, żona legendarnego pięściarza, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, które natychmiast wzbudziło poruszenie. Na fotografii widać Andrzeja Gołotę w szpitalnym łóżku, podłączonego do aparatury medycznej. Sportowiec trafił do szpitala po urazie barku i ramienia. Choć nie podano dokładnych okoliczności kontuzji, jasne jest, że sytuacja wymagała interwencji medycznej.

Lepiej niż kiedykolwiek, dzięki dr Brianowi Cole'owi (nie widać na zdjęciu), dr Nickowi, Kyle'owi, Paige i całemu zespołowi Midwest Orthopedics w Rush :) napisała Mariola Gołota na Instagramie.

Fani wspierają Andrzeja Gołotę

Pod zdjęciem pojawiły się setki komentarzy od fanów, którzy wyrażają swoje wsparcie i życzą Andrzejowi Gołocie szybkiego powrotu do zdrowia. Mimo że Gołota od lat nie bierze udziału w zawodach, jego nazwisko wciąż budzi ogromne emocje wśród kibiców. Wielu z nich pamięta jego spektakularne walki i podkreśla, że to właśnie dzięki niemu polski boks zdobył międzynarodowy rozgłos.

Kariera Andrzeja Gołoty

Andrzej Gołota to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich bokserów zawodowych, który zdobył międzynarodową sławę w latach 90. Urodzony w Warszawie, swoją karierę rozpoczął jako bokser amatorski, zdobywając brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 roku. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych przeszedł na zawodowstwo i szybko zwrócił na siebie uwagę dzięki swojej posturze, sile fizycznej i technice. W krótkim czasie zaczął walczyć z najlepszymi wagi ciężkiej, zyskując reputację silnego, ale nieprzewidywalnego zawodnika.

Gołota kilkukrotnie walczył o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, mierząc się m.in. z Lennoxem Lewisem, Mikem Tysonem i Johnem Ruizem. Pomimo że nigdy nie zdobył tytułu, uznawany jest za jednego z najlepszych polskich bokserów w historii. Jego najbardziej pamiętne – choć kontrowersyjne – walki to dwukrotne starcia z Riddickiem Bowe’em, podczas których został zdyskwalifikowany za ciosy poniżej pasa. Mimo burzliwej kariery Gołota cieszył się ogromnym zainteresowaniem mediów i kibiców, a jego walki przyciągały miliony widzów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

