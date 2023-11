Syn Andrzeja i Marioli Gołotów ma już 22 lata. Andrzej Junior podobnie jak jego ojciec zajmuje się sportem. Niedawno zdjęciem syna pochwaliła się Mariola Gołota. Zobaczcie, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty!

Dzieci Marioli i Andrzeja Gołotów

Małżeństwo Gołotów wzięło udział w programie „Agent- Gwiazdy”. Co prawda para już wcześniej była znana, ale od dłuższego czasu trzymali się z daleka od show-biznesu. Teraz za sprawą udziału w „Agencie” znów zrobiło się o nich głośno. Para jest małżeństwem od 1990 roku i ma dwoje dzieci: 26-letnią córkę Aleksandrę i 22-letniego syna Andrzeja Juniora. Jakiś czas temu Mariola Gołota opublikowała na Instagramie kilka zdjęć swojego dorosłego syna i wzbudził on ogromne zainteresowanie mediów.

Kim jest Andrzej Gołota Junior?

Andrzej Gołota Junior przez dłuższy czas zajmował się sportem. Grał w tenisa i to z tym sportem rodzice wiązali największe plany. Niestety po jakimś czasie zrezygnował i spróbował swoich sił w boksie i koszykówce. Co prawda sport odgrywa w jego życiu dużą rolę, ale aktualnie skupia się na studiach i zaczął robić karierę w biznesie. Zobaczcie, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty? Podobny do taty?

Mariola Gołota

