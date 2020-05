Internauci w zabawny sposób komentują udział Andrzeja Dudy w #hot16challenge2! W sieci pojawiło się mnóstwo memów z prezydentem w roli głównej. Takiej reakcji Andrzej Duda z pewnością nie spodziewał! Musicie zobaczyć najlepsze memy, które powstały po tym, jak w sieci odbyła się premiera krótkiego filmu w którym głowa państwa rapuje o "ostrym cieniu mgły"!

Andrzej Duda bohaterem zabawnych memów

Andrzej Duda dołączył do wyzwania #hot16challenge2 po tym, jak nominował go raper Zeus. Prezydent promuje tym samym zbiórkę pieniędzy na walkę z koronawirusem. Wcześniej w akcji wzięli udział nie tylko najpopularniejsi przedstawiciele polskiego hip hopu, ale również dziennikarze czy pisarze. O #hot16challenge2 zrobiło się bardzo głośno, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że do grona rapujących osób dołączy sam Andrzej Duda!

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz.

Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy.

My to oni, oni - my.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły.

Mocne ręce ratowników, wszyscy razem - chwała im - rapuje Andrzej Duda.

Już kilka godzin po premierze filmu z rapującym prezydentem w sieci pojawiło się sporo zabawnych memów! Zobaczcie najlepsze z nich!

Facebook Sekcja Gimnastyczna

Internauci w humorystyczny sposób skomentowali występ prezydenta.

Facebook Sekcja Gimnastyczna

Film z udziałem Andrzeja Dudy podbił internet.

Facebook/Tygodnik nie

Widzieliście już to nagranie? Oto jeden z memów bezkompromisowego Tygodnika NIE.

Facebook Tygodnik Nie

Memy, jak to memy, są zawsze ostre i złośliwe.