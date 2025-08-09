6 sierpnia 2025 roku Andrzej Duda oficjalnie zakończył swoją drugą kadencję jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji postanowił opublikować na platformie X wymowny mem. Jego treść nawiązywała do popularnego przysłowia „Zamienił stryjek siekierkę na kijek”, jednak w wersji graficznej przekształcono je na „Zamienił stryjek długopis na kij bejsbolowy”.

Reklama

Andrzej Duda udostępnił mema

W tym satyrycznym ujęciu „długopis” symbolizował Andrzeja Dudę, który przez wielu przeciwników politycznych bywał określany mianem „notariusza” rządu, podpisującego ustawy bez weta. Natomiast „kij bejsbolowy” odnosił się do Karola Nawrockiego – nowego prezydenta – którego medialnie wiązano z kontrowersjami dotyczącymi jego przeszłości kibicowskiej. Komentarz Dudy pod grafiką był krótki, lecz wiele mówiący: „Padłem”.

Kim jest autor mema udostępnionego przez Dudę?

Autorem grafiki, którą udostępnił Andrzej Duda, jest Andrzej Milewski – znany w sieci jako „Andrzej Rysuje”. Jego styl charakteryzuje się prostą, celową grafiką oraz satyrycznym spojrzeniem na aktualne wydarzenia polityczne. Publikowane przez niego obrazki regularnie wywołują burze w mediach społecznościowych. Tym razem nie było inaczej – mem z Dudą i Nawrockim szybko stał się viralem.

Karol Nawrocki w roli „kija bejsbolowego”

Nowy prezydent Karol Nawrocki, do którego odnosi się wspomniana grafika, został zaprzysiężony w miejsce Andrzeja Dudy. Jego sylwetka polityczna budzi kontrowersje, a jednym z tematów, które od miesięcy podnoszone są w mediach, jest jego rzekomy udział w kibolskiej ustawce. Właśnie do tego zdarzenia nawiązuje satyryczny element „kija bejsbolowego”, który symbolicznie zastępuje „długopis” Dudy.

W ten sposób mem uderza nie tylko w sposób sprawowania urzędu przez Dudę, ale także w reputację jego następcy. Pomimo tej wymowy, były prezydent potraktował go z humorem, co podkreślił komentarzem „Padłem”.

Reklama

Agata Kornhauser-Duda też żegna się z dystansem

Również Agata Kornhauser-Duda postanowiła pożegnać się z opinią publiczną w lekkim, żartobliwym tonie. Na swoim profilu zamieściła dwa memy. Pierwszy przedstawiał ją podającą dłoń słynnej postaci Różowej Pantery. Drugi – w którym została przedstawiona „tańcząca” z Johnem Travoltą – to kadr z kultowego filmu, przekształcony w żartobliwy kolaż. W podpisie towarzyszącym grafikom podziękowała za 10 lat pełnienia funkcji Pierwszej Damy oraz pozdrowiła media i dziennikarzy, dodając, że czyni to „z przymrużeniem oka”.