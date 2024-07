Prezydent Andrzej Duda jest bardzo aktywny na Twitterze i nie interesują go tylko poważne sprawy państwowe. Czasem daje się wciągnąć w luźne rozmowy nawet z nastolatkami! Fani One Direction zaczepili prezydenta i zapytali, czy zaprosi do Polski członka One Direction, Nialla Horana. Powód? Oni mieliby uciechę, a Andrzej Duda mógłby z nim pograć w golfa.

Reklama

Prezydent postanowił zażartować, bo chyba nie zorientował się o jakiego wokalistę chodzi.

@ AndrzejDuda proszę panie Andrzejku czy mógłby pan sciągnąć @ NiallOfficial do polski? pogralibyscie wspólnie w golfa;)))

W golfa wprawdzie nie gram, ale córka jeździ Golfem - odpisał im na Twitterze Duda.

Internauci nie dali za wygraną i brnęli dalej. Zapytali prezydenta Dudę, co sądzi o nowym singlu Zayna Malika "Pillowtalk".

@ taehyunzg o boze zapytaj sie go czy słuchał nowej piosebki zayna

Andrzej Duda stwierdził, że fachowa pomoc jest mu niezbędna i poradził się córki.

A Twój Tata słuchał? Córka w tej chwili mi tłumaczy o co chodzi i właśnie puszcza Zayna :-) Zaraz będę wiedział ;-) - po chwili odpisał. @ magicdallws @ taehyunzg Sympatyczna muzyka. Dzięki za info o muzycznych trendach. Pozdrawiam i dobrej nocy :-)

A Wy co sądzicie o nowym singlu Zayna? :)

Zobacz także

Zobacz także: Robert Biedroń, Paweł Kukiz czy Andrzej Duda? Z którym politykiem Polacy najchętniej poszliby na piwo?

Andrzej Duda to nowoczesny prezydent. Jeździ na nartach, rozmawia z ludźmi w mediach społecznościowych i jak widać lubi poznawać nowe klimaty muzyczne.

Reklama

Andrzej Duda jest otwarty na młodych, bo ma też młodą córkę studentkę prawa Kingę Dudę.