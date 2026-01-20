Anastazja Jakubiak ujawniła to dopiero teraz. Przejmujące słowa o synku
Wdowa po Tomaszu Jakubiaku poruszyła widzów występem w „Dzień dobry TVN”. Anastazja Jakubiak opowiedziała, jak jej synek radzi sobie po śmierci taty. Nie do wiary, co często od niego słyszy.
30 kwietnia 2025 roku zmarł Tomasz Jakubiak, znany kucharz i juror programu „MasterChef”. Przez ostatnie miesiące życia zmagał się z rzadkim nowotworem, otrzymując ogromne wsparcie od rodziny i fanów. Jego odejście pogrążyło bliskich w żałobie, a zwłaszcza jego żonę, Anastazję Jakubiak, oraz ich synka. Teraz wdowa po kucharzu opowiedziała, jak chłopiec radzi sobie ze stratą taty.
Anastazja Jakubiak przekazała to ws. synka
W programie „Dzień dobry TVN” Anastazja Jakubiak opowiedziała o trudach życia po śmierci męża. Wyjawiła, że ich synek znajduje się pod opieką psychologa dziecięcego, a ona sama uczęszcza na terapię.
Mój synek jest pod opieką psychologa dziecięcego, ja również jestem na terapii. Cały czas to jest praca i rozmowa, jest progres i regres, to wszystko zależy
Jak niejednokrotnie Anastazja Jakubiak wspomniała, jej synek wierzy, że tata jest w niebie i obserwuje go z góry. Na łamach "DDTVN" zdradziła, co często słyszy od chłopca.
Najbardziej mu brakuje taty i tęskni za nim. Często mówi, że jak słońce wychodzi to tata nas grzeje
Wdowa po Tomku Jakubiaku układa swoje życie od nowa
Po śmierci męża, Anastazja Jakubiak angażuje się w działalność Fundacji w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka. Fundacja ma na celu kontynuację misji zmarłego kucharza. W ramach swojej działalności planuje rozpoczęcie edukacji kulinarnej dla dzieci w szkołach oraz organizację konkursu im. Tomka Jakubiaka.
W "Dzień Dobry TVN" przyznała, że jest w procesie układania nowej rzeczywistości i wyznaczania sobie celów – tych większych i mniejszych. Przyznała, że działalność fundacyjna i praca dają jej motywację do działania.
Jestem aktualnie w procesie układania nowej rzeczywistości, radzenia sobie na nowo, wyznaczenia sobie mniejszych i większych celów. Terapią, zdrowieniem w tym wszystkim jest dla mnie działanie, praca, cele fundacyjne. To daje mi motywację do wstania rano
Anastazja Jakubiak w rozmowie z prowadzącymi „Dzień dobry TVN” opowiadała także o rozmowach, jakie przeprowadziła ze swoim mężem przed jego odejściem.
Powiedział mi trzykrotnie, że jeżeli odejdzie, to mam za nim nigdy nie rozpaczać. Mówił: ''Masz iść i żyć, iść do przodu i działać''. Jestem w błogosławionej sytuacji, że on mi to powiedział – jest mi z tym o wiele łatwiej
Z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Fundacja w Kosmosie postanowiła przekazać na licytację osobisty kitel kuchenny Tomasza Jakubiaka. To symboliczny gest mający na celu wsparcie działań WOŚP oraz upamiętnienie twórczości i pasji Tomka.
