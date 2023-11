Grupa amerykańskich turystów nie rozpoznała królowej Elżbiety II, która spacerowała po swojej szkockiej rezydencji - pisze Mail Online!

Reklama

93-letnia monarchini spacerowała sobie w towarzystwie oficera ochrony wokół zamku Balmoral w Aberdeenshire. W zwykłych ubraniach i chustce na głowie przeszła obok grupy turystów zwiedzających okolicę. Jak pisze portal, Amerykanie postanowili nawiązać konwersację i zapytali królową czy mieszka w pobliżu. Elżbieta zaś odparła, że rzeczywiście ma w pobliżu dom.

Zobacz także: Królowa Elżbieta II uratowała swojego wnuka! Zobaczcie niezwykłe nagranie wideo

Wtedy jeden z turystów zapytał czy kiedykolwiek spotkała może królową. A ta wyraźnie ubawiona sytuacją odrzekła, wskazując na oficera ochrony:

"Nie, ale ten policjant spotkał”.

I rzeczywiście, spotkał wiele razy. Oficer Richard Griffin bowiem pracuje blisko z rodziną królewską od ponad 30 lat. To on opisał tę sytuację na łamach "The Times". Jak zdradził, grupa turystów chwilę później odeszła, nie dowiadując się z kim właśnie miała okazję gawędzić.

Jak się okazuje, podczas pobytu w Balmoral królowa lubi chodzić w nie rzucających się w oczy ubraniach na spacery po okolicy. Widziano ją też jak jeździ po posiadłości konno. Zaskoczeni?

Reklama

Zobacz także: Dlaczego miała nigdy nie zostać królową? Jakie rekordy pokonała? Wszystko, czego nie wiecie o Elżbiecie II!