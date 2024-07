1 z 5

"Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy" to jeden z najbardziej kontrowersyjnych programów, który pojawił się w Polsce. Choć formuła przypomina znane sprzed lat reality-show, to jednak żadna z dotychczasowych produkcji, nie wywołała takiej burzy w mediach. W produkcji MTV mamy do czynienia z imprezami na których nie brakuje alkoholu oraz z dużą ilością seksu.

Nie wszyscy uczestnicy poradzili sobie z takim trybem życia. Alicja, która zastąpiła ciężarną Elizę zdecydowała się opuścić program i wyjechać ze swoim chłopakiem, który ją odwiedził. Uczestnicy byli w szoku, chociaż niektórych ta wiadomość z pewnością ucieszyła, bowiem nie ze wszystkimi dziewczyna żyła dobrze. Alicja była dość spokojną uczestniczką, a nawet jak piszą internauci - nudną. Jej miejsce zastąpiła Malwina, ognista brunetka, która z pewnością namiesza w życiu chłopaków.

Specjalnie dla was mamy przygotowany materiał wideo w którym zobaczycie jak wyglądał pobyt Alicji w programie. Będziecie za nią tęsknić?

Zobacz: To ona zastąpi Alicję. Seksowna?



Alicja i jej chłopak Donald: