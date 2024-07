Kandydatka na sejm z ramienia PSL, światowej sławy śpiewaczka operowa, jurorka "Bitwy na głosy" Alicja Węgorzewska najwidoczniej należy do grona osób szydzących w ostatnim czasie z Dody.



Wczoraj w Polskim Radio 4, w trakcie dopołudniowego wywiadu, poproszona została o zaprezentowanie swoich umiejętności. "Mówisz i masz" odpowiedziała śpiewaczka redaktorowi, po czym zabrała się do freestylowania w rytmie operowym.



Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie treść owej improwizacji: - to ja jestem primadonna, niech się schowa Doda - dumnie śpiewała Węgorzewska.



Czy może być to początek nowego konfliktu w polskim show biznesie?



Przypomnijmy, że całkiem niedawno Alicja Węgorzewska wzięła udział w projekcie na rzecz osób chorych na białaczkę, w który Doda również była zaangażowana.



