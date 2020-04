Alicja Szemplińska świętuje dziś 18. urodziny! Pamiętacie, że wygrała inne show przed "The Voice of Poland"? Mamy nagranie

Alicja Szemplińska od dziś jest pełnoletnia! Młodej piosenkarce przyszło świętować 18. urodziny w czasach pandemii koronawirusa. Ten rok miał być jej - gwiazda została wybrana na polską reprezentantkę na Eurowizji 2020, jednak ze względu na szerzącą się zarazę, została odwołana. Czy wystąpi za rok? Tego jeszcze nie wiadomo, ale o Alicji na pewno będzie jeszcze głośno. Zwłaszcza, że utalentowana piosenkarka ma już na koncie spore sukcesy!

18. urodziny Alicji Szemplińskiej

Choć większość widzów poznała ją w 10. edycji "The Voice of Poland", którą wygrała, jeszcze wcześniej. w 2016 roku, wystąpiła w nieco mniej popularnym programie na TVP 1 - "Hit Hit Hurra", w którym także zajęła pierwsze miejsce. Na YouTubie można znaleźć finałowy występ Alicji z utworem "Listen" Beyonce. Siedząca w jury Edyta Górniak powiedziała o Szemplińskiej, że mogłaby być jej córką.

Trzy lata później, w 2019 roku Alicja wystąpiła w "The Voice of Poland". Pod swoje skrzydła wzięli ją Tomson i Baron. Skutecznie, bowiem doprowadzili gwiazdę do finału, który wygrała.

Po zwycięstwie w "The Voice" Alicja spróbowała swoich sił w eurowizyjnym wydaniu "Szansy na sukces", która miała wyłonić kandydata na Eurowizję 2020. Szemplińska z balladą "Empires" ponownie... wygrała! Niestety, konkurs został odwołany, a decyzją producentów w 2021 roku nie pojawią się utwory wybrane w tym. Alicja bardzo żałuje, ponieważ miała już wstępne pomysły na swój występ:

Kochani! Spełnił się niestety najgorszy scenariusz i tegoroczna Eurowizja Rotterdam 2020 została odwołana. Powód jest wszystkim bardzo dobrze znany. Zdrowie jest jedno więc dbajmy o nie jak potrafimy najlepiej! Teraz wracam do studia, aby nagrywać kolejne utwory i będę Was informować na bieżąco o postępie moich prac. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i ściskam w tym nie łatwym dla nas czasie! Stay tuned - napisała Alicja na swoim InstaStory

Za rok Alicja będzie zdawać maturę, która, jeśli nic się nie zmieni, powinna przypaść na maj - miesiąc trwania Eurowizji. Czy młodej wokalistce uda się pogodzić naukę z muzyką? Trzymamy kciuki, a z okazji 18. urodzin życzymy przede wszystkim zdrowia!

EastNews

Na Alicję możecie głosować w naszym plebiscycie na Gwiazdę YOUNG Party.pl!