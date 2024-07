Alicja Szczęsna, mama Wojtka Szczęsnego, opowiedziała o ślubie MaRinie i swojego syna. Kobieta była gościem podczas sobotniego wydania "Dzień Dobry TVN", gdzie toczyła się dyskusja na temat tego, który bramkarz stanie na bramce podczas niedzielnego meczu Polska:Irlandia Północna w czasie Euro2016. Alicja Szczęsna wyznała, że to ona ma być pierwszą osobą, która dowie się, czy Wojtek Szczęsny pojawi się na murawie czy też nie. Kinga Rusin zdziwiona zapytała, czy to nie żona dowie się pierwsza. Mama sportowca odpowiedziała dość zaskakująco:

Nie będę tutaj rywalizować z żoną. Żona to jest żona. Mama to jest mama. Na pewno dowiem się, czy Wojtek stanie na bramce.

W studiu nie zabrakło też tematu ślubu zakochanych. Ceremonia odbyła się w Grecji w przepięknych okolicznościach tuż przed rozpoczęciem Euro2016. W dodatku uroczystość miała miejsce w czasie zgrupowania polskiej kadry w Arłamowie. W związku z tym część przyjaciół Szczęsnego nie mogła dotrzeć na ślub i wesele. Kinga Rusin chciała dowiedzieć się od Alicji Szczęsnej, czy para nie mogła przełożyć tego na kilka tygodni później po tym, jak zakończy się też ważny turniej piłki nożnej. Co odpowiedziała mama bramkarza i teściowa MaRiny?

Oni przygotowywali się do tego już dłuższy czas. Chcieli, żeby to było przed Euro. To był ich wybór i nie miałam tutaj nic do powiedzenia. To było ich święto. Ja tylko się cieszyłam z tego, że są małżeństwem i życzę im czego co najlepsze w życiu.