Alicja Bachleda-Curuś została twarzą marki jubilerskiej. Aktorka stworzyła własną kolekcję, w której motywem przewodnim jest wąż i jego symbolika. Gwiazda pojawiała się na premierze swojego dzieła, zachwycając wszystkich urodą i nietuzinkową stylizacją. W wywiadzie dla Party.pl zdradziła kto, zainspirował ją do stworzenia biżuterii. Okazuje się, że za wszystkim stoi pewien facet. Jeszcze całkiem nieduży - synek aktorki, Henryk :)

Mój synek bardzo chętnie rysuje węże po domu. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli stworzę kolekcję z wężem, to on będzie się bardzo cieszył, ilekroć to założę. Będziemy mieli jeszcze jeden powód do dumy - powiedziała Alicja Bachleda-Curuś.