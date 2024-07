Kilka lat temu Alicja Bachleda-Curuś miała szansę być jedną z naszych najjaśniejszych gwiazd w Hollywood. Aktorka wystąpiła w kilku filmach, a także związała się z Colinem Farrellem, a owocem ich miłości jest syn Henry Tadeusz.

Alicja na stałe mieszka w Stanach i tam głownie wychowuje Henry'ego. Niestety aktorka nie dba o to, aby chłopiec mógł poznać swoje polskie korzenie. Bachleda-Curuś do tej pory nie nauczyła 4-latka języka polskiego, gdyż uważa, że "przyjdzie na to czas".

- Będzie mówił czystą polszczyzną, ale jeszcze nie teraz. Na razie musi porozumiewać się po angielsku ze swoimi kolegami i koleżankami - wyznała gwiazda w "Dzień Dobry TVN".

Dobry pomysł, aby uczyć dziecka co prawda bardziej popularnego, ale jednego języka?

