Wojciech Cejrowski nie przebierając w słowach skomentował sprawę małego Alfiego Evansa! Prawie 2-letni chłopiec walczy o życie w szpitalu w Liverpoolu, a jego rodzice robią wszystko, żeby zacząć go leczyć we włoskiej placówce, gdzie miałby zostać przetransportowany. Niestety, sąd nie tylko nie zgadza się na dalsze podtrzymywanie życia chłopca, ale i nie pozwala zabrać Alfiego ze szpitala, w którym przebywa od grudnia 2016 roku.

Sprawa cierpiącego na niezdiagnozowaną chorobę układu nerwowego poruszyła miliony osób na całym świecie. Sprzeciw wobec bulwersującej decyzji brytyjskiego sądu wyraziła m.in. Ewa Błaszczyk. Założycielka Fundacji "Akogo?" wystosowała nawet list do ambasady Wielkiej Brytanii z apelem, aby ratować Alfiego Evansa.

Dramatyczną sytuację chłopca skomentował również Wojciech Cejrowski, który w programie na żywo w TVP użył bardzo ostrych słów mówiąc o chorym chłopcu.

Cejrowski, znany i kontrowersyjny podróżnik był gościem w programie TVP "Minęła 20", w którym komentował m.in. sprawę Alfiego Evansa. Słynący z ostrego języka Wojciech Cejrowski nie przebierał w słowach mówiąc o dramacie chorego chłopca. Podróżnik nie ukrywał, że jest oburzony decyzją brytyjskiego sądu, jednak to w jaki sposób o tym mówił, może szokować.

Nie ma żadnego uzasadnienia, by nie pomóc temu dziecku. Rodzice musieli przemycać do szpitala maskę tlenową. Nie ma uzasadnienia, dla którego nie można wywieźć tego dziecka do Włoch, gdzie zaoferowano mu pomoc. Mówiono, że dziecko zdechnie po trzech minutach od odebrania maski tlenowej. Nie zdechło- mówił w programie na żywo.