O malutkim, niespełna 2-letnim dziś Alfim Evansie mówi dziś cały świat. Usłyszeliśmy o nim, gdy lekarze zdecydowali o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Rodzice chłopca stoczyli heroiczną walkę o zachowaniu go przy życiu, w którą włączyły się największe autorytety, z papieżem Franciszkiem na czele. Chłopcu nadano nawet włoskie obywatelstwo, tak by mógł trafić do szpitala w Italii. Jednak brytyjski sąd wydaje się być nieugięty - odrzucił właśnie apelację rodziców od poprzedniej decyzji sądu niższej instancji o zaprzestaniu podtrzymywania go przy życiu i braku zgody na przewiezienie chłopca za granicę. Jak skończy się ta batalia?

Alfi Evans przyszedł na świat dwa lata temu w Manchesterze. U chłopca stwierdzono poważną chorobę neurologiczną. Mózg dziecka uległ degradacji aż w 70 proc. Od razu po porodzie chłopiec został podłączony do aparatury podtrzymującej go przy życiu. To, co wydarzyło się dalej przejdzie Wasze najśmielsze wyobrażenia. Czytajcie w następnym slajdzie!

