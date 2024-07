Zakończone w niedzielę Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, które rozgrywano w Polsce, zakończyły się wielkim sukcesem i to zarówno pod względem sportowym, jak i komercyjnym. Mecze przyciągnęły miliony widzów, a dochody z reklam okazały się bardzo wysokie. Przypomnijmy: Polsat zarobił na mistrzostwach w siatkówkę fortunę. Są już oficjalne dane

Nie obyło się jednak bez skandalu. Po meczu z Rosją, jeden z zawodników naszych rywali miał symulować strzelanie w kierunku publiczności, a według relacji świadków jednego z nich nawet opluł. Sprawą mają zająć się odpowiednie organy Międzynarodowej Federacji Siatkówki, a tymczasem Aleksiej Spiridonow znów dał o sobie znać. Siatkarz w rozmowie z rosyjskimi mediami nazwał Polaków "zgniłym narodem". W swoim zachowaniu nie widzi też nic niestosownego.



Podczas meczów polscy kibice wykonywali w naszym kierunku obraźliwe gesty. Słyszeliśmy z ich ust przekleństwa. Zawsze uważałem, że Polacy to normalni ludzie. Kiedy przyjeżdżałem tu z klubem, nie było żadnych problemów. Na mistrzostwach świata zdałem sobie sprawę, że to zgniły naród. To jacyś nienormalni ludzie robią. Jak można do sportowca krzyczeć: "Oddajcie Krym", czy co oni tam jeszcze wrzeszczeli? Taaa, byłem na Krymie raz w życiu, nie wnikam, co tam się dzieje. Francuzi zasłużyli, żeby zagrać o złoto. W przeciwieństwie do Polski i Brazylii. Ich w finale być nie powinno - tłumaczył dziennikarzom.