Aleksiej Sewostjanow, mistrz Polski w boksie olimpijskim, przeżywa najtrudniejsze chwile swojego życia. Kilkanaście dni temu zmarła jego żona Sofia, będąc w siódmym miesiącu ciąży. Sportowiec opublikował w sieci pierwsze zdjęcie z córeczką i zamieścił wzruszający opis.

Aleksiej Sewostjanow opublikował zdjęcie z córką

Aleksiej Sewostjanow w ostatnich tygodniach przeżył niewyobrażalną tragedię. W wyniku nagłego ataku serca zmarła jego ukochana żona. Kobieta była w 7. miesiącu ciąży. Córeczkę udało się uratować. Sportowiec zamieścił właśnie na Instagramie pierwsze zdjęcie z córką. Fotografia przedstawia dłoń noworodka obok ręki ojca. Ten kadr opisał jednym słowem:

SOFIYA

Tym samym dzieląc się ze światem, że jego córeczka otrzymała imię po swojej ukochanej mamie.

Tragedia Aleksieja Sewostjanowa

O śmierci żony Aleksieja Sewosjanowa poinformowano w połowie stycznia tego roku. Przyczyną śmierci był atak serca. Informację o tragedii przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Aleksandra Sidorenko, polsko-ukraińska mistrzyni Europy w boksie. To ona jako pierwsza dowiedziała się o dramacie, gdy Sewostjanow nie pojawił się na treningu i powiadomił ją, że wiezie żonę do szpitala. Kilka godzin później Sofia nie żyła.

Pomimo tragicznego przebiegu zdarzeń, lekarzom udało się uratować życie nienarodzonego jeszcze dziecka. Dziewczynka urodziła się z masą ciała wynoszącą 1250 gramów. W związku z dramatyczną sytuacją rodzinną, Aleksandra Sidorenko uruchomiła zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie Aleksieja Sewostjanowa i jego dzieci:

Niestety jego kariera w tej chwili się skończyła. Teraz musi być jak najczęściej przy małej Sofii, nosić ją na rękach, przytulać, mówić do niej to jest kluczowe dla jej stanu fizycznego i emocjonalnego. Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny pisała.

Rodzinna tragedia sportowca poruszyła tysiące internautów. Aleksiej Sewostjanow zabrał głos po śmierci żony tylko raz. Opublikował w sieci krótki, lecz łamiący serce wpis: "Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i miłe słowa".

Zobacz także: