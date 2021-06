Anna Karczmarczyk opublikowała na Instagramie zdjęcia z wakacji na któryh z dumą prezentuje ciążowe krągłości. Brzuszek aktorki jest już naprawdę bardzo duży! Widać, że narodziny pierwszego dziecka gwiazdy zbliżają się wielkimi krokami. Internauci są zachwyceni fotkami przyszłej mamy! Anna Karczmarczyk po raz pierwszy odsłoniła ciążowy brzuszek. Anna Karczmarczyk ma już duży ciążowy brzuszek Baby boom w polskim show biznesie trwa w najlepsze! W ostatnim czasie do grona szczęśliwych mam dołączyła m.in. Ida Nowakowska, a teraz na narodziny swoich pociech czekają jeszcze m.in. Zofia Zborowska, Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Włodarczyk i Klaudia Halejcio. W ciąży jest również Anna Karczmarczyk, która chyba po raz pierwszy odsłoniła brzuszek i pokazała tak intymne kadry. Aktorka na początku marca przekazała radosną nowinę i zdradziła, że spodziewa się dziecka, a teraz pokazała, jak prezentuje się w zaawansowanej ciąży. Anna Karczmarczyk razem z mężem wybrała się na wakacje do Grecji. Aktorka opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia na któryh widać jej duży brzuszek. Gwiazda, która ostatnio zagrała m.in. w filmie "Dziewczyny z Dubaju", podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak wygląda jej wakacyjny wyjazd. Doktor kazał mi się nie przemęczać więc się nie przemęczam. Leżenie, byczenie się, odpozczywanie, małe spacerki, a jeżeli zwiedzanie to nie w nadmiarze- powiedziała Anna Karczmarczyk. Chyba nigdy w życiu nie byliśmy na tak leniwych wakacjach, ale jak doktor kazał to my się słuchamy- dodała. Wyświetl ten post na Instagramie. ...