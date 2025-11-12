Aleksandra Popławska uderza w Karola Nawrockiego po 11 listopada

11 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe osobom wybitnie zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród uhonorowanych znalazły się znane postaci ze świata kultury i mediów. Tuż po wręczeniu nagród w sieci zawrzało.

Prezydent Nawrocki w ogniu krytyki

11 listopada Karol i Marta Nawroccy uroczyście celebrowali Święto Niepodległości. Para rozpoczęła dzień od złożenia wizyty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, następnie udając się pod pomnik Wojciecha Korfantego. Uroczystości zakończyli udziałem w mszy świętej w intencji ojczyzny oraz wręczeniem odznaczenień państwowych osobom wybitnie zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Podczas przemówienia Nawrocki podkreślił:

Jesteście Państwo inspiracją dla kolejnych pokoleń (...) w was wpatrzeni są młodzi Polacy, starsi Polacy. Od dekad — jak na przykład u pana Waldemara Łysiaka — czy od lat, jesteście dla nich inspiracją. Jesteście też pewnie w wielu dziedzinach niedoścignionym celem

Jak się okazuje, odznaczenia wręczone przez Prezydenta RP odbiły się w opinii publicznej głośnym echem, a na Karola Nawrockiego spadła fala krytyki.

Aleksandra Popławska krytykuje prezydenta Nawrockiego po 11 listopada

Aktorka Aleksandra Popławska w emocjonalnym wpisie na Instagramie odniosła się do uroczystości. Jej komentarz nie pozostawił wątpliwości co do oburzenia. Zwróciła uwagę, że wśród osób uhonorowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego nie znalazła się żadna kobieta.

Dziś pan Nawrocki wręczał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski wielu zasłużonym Polakom min. pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi czy aktorowi Adamowi Woronowiczowi. A ja się zastanawiam czy nie mamy w Polsce ani jednej zasłużonej Polki? napisała na Instagramie.

Nie tylko Popławska publicznie wyraziła swoje rozczarowanie po wydarzeniach z dnia Święta Niepodległości. Wkrótce dołączyły do niej kolejne znane artystki.

Aleksandra Popławska uderza w Karola Nawrockiego po 11 listopada Instagram.com/aleksandrapoplawska

Polskie aktorki uderzają w prezydenta Nawrockiego

Głos po 11 listopada zabrała Joanna Szczepkowska, która zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego w związku z marszem. Aktorka stwierdziła, że zachowanie części osób uczestniczących w było poniżej krytyki. Zasugerowała, że może to wynikać z postawy samej głowy państwa.

To miał być wpis radosny, na jaki zasługuje święto naszej ojczyzny. Trudno mi jednak to pisać, kiedy za oknem, niedaleko swojego mieszkania, słyszę pijane krzyki niedobitków z marszu. Wrzeszczą i klną. Wystarczy wyjrzeć przez okno, żeby zobaczyć, jak sikając na trawniki, podpierają się polską flagą. Dlaczego zresztą mają nie wrzeszczeć, jeżeli wrzeszczy „ich prezydent”? napisała na Facebooku.

W dalszej części Szczepkowska zwróciła się już bezpośrednio do prezydenta RP. Oświadczyła, że nie widziała prawdziwych wartości w marszu, który przeszedł przez Warszawę 11 listopada.

I to jest moja odpowiedź. Ten wasz marsz, panie Nawrocki, to marsz wartości pogan, a nie świata wartości chrześcijańskich. I ty ze swoim dzikim wrzaskiem, możesz się powoływać najwyżej na Swarożyca, a nie na to, co ukształtowało Europę, czyli na myśl chrześcijańską, myśl zachodniej Europy. Nie możecie się obyć bez ognia. Jak to poganie. (...) Mam na myśli pogan, którzy udają chrześcijan. Panie wrzeszczący. Nowa myśl wartości chrześcijańskich to choćby troska o planetę. To oszczędzanie tego, co w ziemi, po to, żeby Ziemia istniała. To wiele ze współczesnych zadań, które powinni znać polscy uczniowie dodała.

Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenie aktorowi Adamowi Woronowiczowi

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczył odznaczenia trzem znanych w polskich mediach postaciom. Waldemar Łysiak otrzymał Order Orła Białego za "znamienite zasługi dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej". Przemysław Babiarz został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej, za działalność społeczną". Natomiast Adam Woronowicz został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej".

Dlaczego komentarz Popławskiej wywołał poruszenie?

Wpis Aleksandry Popławskiej, opublikowany na jej oficjalnym profilu na Instagramie, został natychmiast zauważony przez media i internautów. Wiele osób zaczęło zadawać pytania o obecność kobiet w gronie odznaczanych, a brak choć jednej wyróżnionej kobiety w 2025 roku uznano za rażący.

Emocjonalna reakcja aktorki wywołała szeroką falę komentarzy i pytań skierowanych do organizatorów uroczystości oraz samego Karola Nawrockiego. Pojawiły się głosy, że brak kobiet wśród uhonorowanych może wskazywać na strukturalne niedociągnięcia w polityce odznaczeń państwowych.

