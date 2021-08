Aleksandra Popławska pokazała 16-letnią córkę. Ale jest podobna do mamy!

Anna Dąbrówka to najstarsza córka Natalii Kukulskiej . Niedawno skończyła 15 lat. Z okazji jej urodzin znana mama opublikowała jej zdjęcia na Instagramie. Internauci nie mogli wyjść z podziwu jak bardzo podobna jest do Natalii. Dzisiaj na profilu piosenkarki pojawiły się kolejne zdjęcia nastolatki. Tylko spójrzcie jaka jest piękna! Zobacz także: Córka Natalii Kukulskiej skończyła 15 lat. Dzisiaj wyglądają jak... bliźniaczki! Córka Natalii Kukulskiej to cała mama. Nowe zdjęcia Anny Dąbrówki Natalia Kukulska jest szczęśliwą mamą trójki dzieci: Jana, Anny oraz Laury. 15-letnia Ania zdecydowanie odziedziczyła urodę po swojej mamie, a podobieństwo jest wręcz uderzające. Natalia rzadko publikuje wizerunek swoich dzieci w sieci, dlatego zdjęcia nastoletniej Anny tak zszokowały internautów, którzy nie ukrywali, że według nich dziewczyny wyglądają jak bliźniaczki. Natalia piękną majową pogodę postanowiła spędzić z rodziną nad wodą. Pokazała również nowe zdjecia Anny. Ależ ona jest piękna! I ponownie widać to niezwykłe podobieństwo! Zobacz także: Natalia Kukulska w makijażu zrobionym przez najmłodszą córkę. Laura to prawdziwa artystka! Najnowsze zdjęcia Anny Dąbrówki, córki Natalii Kukulskiej zachwycają. Anna jest tak podobna do mamy, że wyglądają niemalże jak bliźniaczki! A jeszcze niedawno była taka malutka