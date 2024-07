Aleksandra Kwaśniewska kocha podróżować i robić zdjęcia. Dość często pokazywała zdjęcia z podróży na Instagramie, ale stwierdziła, że to za mało i postanowiła założyć specjalny, oddzielny profil na Instagramie, na którym będzie się dzielić fotografiami z różnych zakątków świata.

Chce zarażać innych miłością do podróży.

Jak mawiał Ryszard Kapuściński: "Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej". Dlatego też, by przestrzec przed tą kosztowną dolegliwością, postanowiłam zacząć zbierać swe zdjęcia podróżne w osobne konto na instagramie. Nie są to wprawdzie selfiaki ani zdjęcia stóp na plaży, ale może Was zrażą mimo wszystko :). - napisała na swoim Instagramie Ola.

Znajdziemy tam same czarno-białe zdjęcia autorstwa Oli. Bardzo klimatyczne. Zresztą zobaczcie sami.



Culture is mix. Culture means a mix of things from other sources. And my town, Istanbul, was this kind of mix. Istanbul, in fact, and my work, is a testimony to the fact that East and West combine cultural gracefully, or sometimes in an anarchic way, come together, and that is what we should search for. Orhan Pamuk #Istanbul #Turkey #Bosphorus #travelog #letsgoeverywhere #blackandwhite #travelgram

