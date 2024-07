Aleksandra Kwaśniewska kocha podróżować! Nawet jej przyjaciele śmieją się, że jest świetnie zorganizowanym biurem podróży i jak mało kto potrafi zaplanować tanie i niezapomniane wakacje nawet na drugim końcu świata. Co ciekawe, od niemal roku Ola prowadzi konto na Instagramie Lets.go.everywhere, na którym publikuje wpisy i autorskie zdjęcia, będące zapiskami jej licznych wojaży. Niewykluczone jednak, że w przyszłości pójdzie o krok dalej i... założy własną agencję turystyczną, organizującą niestandardowe podróże.

Jeśli kiedyś udałoby się ten plan zrealizować, nie byłyby to wakacje "all inclusive", a wyjazdy do jeszcze nie do końca odkrytych zakątków świata, które sama zwiedziłam i mogę polecić - zdradziła w najnowszym "Party" Kwaśniewska.