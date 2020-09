10 lat temu zachwycała w "Top Model". Co dziś robi i jak wygląda Aleksandra Kuligowska? Zobaczcie

Aleksandra Kuligowska to prawdziwa piękność, która pojawiła się w pierwszej edycji programu "Top model". Skromna, śliczna dziewczyna podbiła serca nie tylko jurorów, ale także fanów show, a w wielkim finale przegrała jedynie z Pauliną Papierską. Wszyscy wróżyli jej wielką karierę w modelingu i wydawało się, że modelka z pewnością zagości w polskim show biznesie. Ola jednak nie miała parcia, aby brylować wśród gwiazd. Co zatem robi dziś i jak wygląda? Zobaczcie!

Aleksandra Kuligowska na castingu do programu "Top model" zachwyciła jury. Mimo iż jak na modelkę nie była zbyt wysoka, to jednak podczas sesji zdjęciowych zawsze wyglądała zjawiskowo. 20-letnia wówczas dziewczyna pokonała swoją nieśmiałość i zdecydowała się na udział w programie. Co więcej, niedługo przed udziałem w "Top model", udało jej się schudnąć 13 kilogramów.

Wyglądasz na żywo lepiej, niż na zdjęciach, które mamy. Ja się zakochałem w tej dziewczynie i bardzo chciałbym zobaczyć ją w kolejnym etapie naszego programu - stwierdził Marcin Tyszka.

Oczywiście pozostali jurorzy przyznali rację fotografowi i Ola zagościła w "Top model" na dobre! Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądał jej casting.

W programie zachwycała dalej zachwycała swoją urodą, ale także ciężką pracą. W ten sposób Aleksandrze udało się dojść aż do finału, razem z Pauliną Papierską i Anią Piszczałką. Głosami widzów, Ola zajęła drugie miejsce. Wielu fanów show było niepocieszonych, że Kuligowska jednak nie została pierwszą, polską "Top model". Wszyscy jednak wróżyli jej wielką karierę w modelingu.

Po udziale w programie, Aleksandra Kuligowska oczywiście zajęła się modelingiem. Chodziła na wybiegach między innymi u Macieja Zienia i Ewy Minge, a także pozowała w zagranicznych i polskich magazynach modowych. Zajęła się także projektowaniem ubrań. Po pewnym czasie zdecydowała się jednak zrezygnować z życia w blasku fleszy.

Później słuch o niej zaginął, a ona sama skupiła się budowaniem szczęśliwego życia prywatnego! W 2018 roku wzięła ślub, o czym poinformowała na swoim Instagramie.

Co zatem robi dziś? Przede wszystkim czeka na narodziny dziecka! Wygląda na to, że modelka teraz w pełni poświęci się macierzyństwu.

Na Instagramie Aleksandry Kuligowskiej możemy zobaczyć, że jest też ogromną fanką jogi.

Dzisiaj finalistka programu "Top model" ma 30 lat. Bardzo się zmieniła?

Trzymamy zatem kciuki za Olę i życzymy jej wszystkiego dobrego!