Aleksandra Kisio przechodzi teraz najlepszy okres w swoim życiu. Wkrótce zostanie mamą, a ciążowy brzuszek eksponuje na ściankach. Jednak głośno wokół niej jest z zupełnie innego powodu. Wszystkie media rozpisują się o wybrykach jej matki, Izabeli Kisio-Skorupy, która nieustannie komentuje życie swojej córki i ich relacje na portalach społecznościowych. Zobacz: Matka Kisio dostaje zaproszenia na duże imprezy? Są komentarze projektantów

Aktorka na czas ciąży postanowiła odciąć się od wszelkich spekulacji i nie chce komentować tego zamieszania. W wywiadach podkreśla, że skupia się teraz na dziecku i swoim partnerze, Łukaszu Zielińskim. Gwiazda "Pierwszej miłości" przy każdym medialnym wyjściu podkreśla swój ciążowy brzuszek i nie narzeka na trudy ciąży. W krótkim wywiadzie, którego udzieliła "Twojemu Imperium" wyznała, czy ma jakieś zachcianki i czy dba o formę:

Aleksandra Kisio zdradziła również czy planuje poród rodzinny i jak szybko zamierz wrócić do pracy:

Oczywiście, planuję, jeśli tylko Łukasz się nie wystraszy. Absolutnie nie zmuszam go do niczego, wolę, aby robił to, czego sam chce. (...) Zależy mi, żeby przez pewien czas być z dzieckiem w domu. Może w styczniu przez 10 dni będę na planie serialu, ale nie dłużej.