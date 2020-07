Aleksandra Domańska straciła pracę, bo... obcięła włosy?! Aktorka wydała szokujące oświadczenie

Aleksandra Domańska miała zagrać główną rolę w serialu, który był pisany specjalnie dla niej. Właśnie wyjawiła, że niestety straciła tę rolę, ponieważ osobom decyzyjnym nie spodobał się jej nowy wizerunek. Wydała poruszający manifest, w którym zapowiedziała, że nie będzie się już udzielała w mediach społecznościowych. Czy na jakiś czas zniknie z show biznesu?

Zjada mnie to kawałek po kawałku, a cena jest o wiele, wiele za wysoka, wręcz skandaliczna - wyznała.

Koniecznie zobaczcie całe, szokujące wyznanie aktorki.

Zobacz także: Jak mieszka Ola Domańska? Gwiazda pochwaliła się oryginalnym wystrojem wnętrz, ale nasze serce skradła jej kuchnia

Aleksandra Domańska zniknie z show biznesu? Wydała oświadczenie

Aleksandra Domańska poinformowała fanów, że nie będzie się udzielała już w mediach społecznościowych. Nagrała manifest, w którym oznajmiła, że jest to jej ostatnie InstaStory i wyjaśniła swoją decyzję:

Oto właśnie ostatnie moje story na tym ciepłym koncie o nazwie Aleksandra Domańska. Myślę, że czasem funkcjonuje się w pewnych sytuacjach przez strach przed nieznanym, mimo że całe serce mówi ci, że to nie jest dla ciebie dobre. Trochę jak w związku przemocowym - pierwszy raz myślisz sobie, że to alkohol, drugi, że dasz mu jeszcze jedną szansę a za trzecim razem mimo tego, że wciąż go kochasz, decydujesz się jednak wybrać siebie. I tak zrobię dziś z tą platformą, którą jest Instagram.

Aktorka poinformowała, że otrzymała informację, że straciła rolę w serialu, w którym miała zagrać główną postać z powodu zmiany swojego wizerunku. Wpływ na to miały mieć jej krótka fryzura oraz spekulacje pojawiające się na jednym z portali plotkarskich, dotyczące jej orientacji seksualnej.

Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że serial, w którym miałam zagrać główną rolę, już niekoniecznie będzie moim serialem, ponieważ osoby decyzyjne są zmartwione tym, że mam krótkie włosy, a Pudelek pisze o mnie, że jestem biseksualna.

Aktorka przyznała, że jej punkt postrzegania świata zupełnie różni się od brutalnej rzeczywistości, w której przyszło jej żyć:

Dzięki tej sytuacji zdałam sobie sprawę, że to kompletnie nie jest mój świat. Totalnie. Zjada mnie to kawałek po kawałku, a cena jest o wiele, wiele za wysoka, wręcz skandaliczna. W związku z tym idę biegać po łąkach i po lasach, nago lub w ubraniu, szukając mężczyzny, z którym będę wieszać lampiony na gałęziach i palić ogień, żeby woda była gorąca. Wiem, jak to brzmi, ale właśnie taki weekend przeżyłam i takiego mężczyznę spotkałam i... to jest super.

Aleksandra Domańska postanowiła na jakiś czas zniknąć z życia publicznego oraz internetowego. Nie wykluczyła jednak swojego powrotu lecz jak zaznaczyła, odbędzie się to na jej własnych warunkach, niekoniecznie na tym samym profilu na Instagramie:

Dlatego nagrałam ten manifest, bo nie ma mojej zgody na takie zachowanie, nie ma mojej zgody na taki świat. Wiem, że on tak funkcjonuje i beze mnie będzie miał się świetnie, ale na pewno nie będę zasilać go swoją osobą. Na pewno powrócę do tej uroczej, momentami strasznej instagramowej przestrzeni, ale nie w ten sposób. Kto będzie chciał, na pewno mnie odnajdzie.

Pod ostatnim zdjęciem na profilu aktorki pojawiło się setki komentarzy z wyrazami wsparcia.

Zobacz także: Aleksandra Domańska radykalnie zmieniła swoją fryzurę! Musicie zobaczyć, jak wygląda w krótkich włosach

Aleksandra Domańska wydała zaskakujące oświadczenie. Powiedziała, że nie będzie już tak aktywna w sieci. Zdradziła również, że straciła rolę w serialu z powodu zmiany wizerunku oraz spekulacji na temat jej orientacji na podstawie zdjęć, które pojawiały się na jej profilu na Instagramie.

Aleksandra Domańska dodała, że "nie godzi się na taki świat". Przyznała także że jest szczęśliwie zakochana w mężczyźnie, którego poznała niedawno. Nie zdradziła jednak żadnych szczegółów.