Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w weekend potwierdzili, że spodziewają się dziecka. Magazyn Party, jako pierwszy opublikował szczegóły ciąży gwiazdy, a teraz możemy oglądać kolejne stylizacje, w których celebrytka dumnie podkreśla ciążowe krągłości. Tym razem zdecydowała się na projekt jednej z polskich marek. Zobaczcie, jak wyglądała w czerwonej seksowej sukience. Brzuszek jest już bardzo widoczny! Małgorzata Rozenek-Majdan w czerwonej sukience Para nie ukrywała, że długo starała się o dziecko metodą in vitro. Małgorzata Rozenek napisała nawet książkę na temat tej metody i przyczyniła się do tego, że coraz więcej mówi się nie tylko o in vitro, ale też o jego finansowaniu. Kiedy para była już bliska rezygnacji i coraz częściej Małgorzata Rozenek wspominała i adopcji , okazało się, że spodziewa się trzeciego dziecka. Teraz gwiazda może cieszyć się oczekiwaniem na narodziny kolejnego potomka, a w międzyczasie zachwyca ciążowymi stylizacjami . Na Instagramie pochwaliła się zdjęciem w świątecznej stylizacji. Czerwona sukienka z głębokim dekoltem idealnie podkreśla ciążowy brzuszek. Ten model to projekt marki Nudyess. Sukienka Merapi Midi in Red kosztuje 359 zł, a dzięki prążkowanej, rozciągliwej tkaninie doskonale się sprawdzi również w ciąży. Projekty marki Nudyess pokochały też inne polskie gwiazdy. Nosi je m.in. Anna Lewandowska, Kasia Tusk, Lara Gessler czy Aleksandra Domańska. Podoba Ci się stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan?