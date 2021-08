Aleksandra Domańska oficjalnie potwierdziła ciążę! "Na początku przyglądałam się temu z zaciekawieniem"

Wiadomość o ciąży Aleksandry Domańskiej pojawiła się w mediach już jakiś czas temu. Jeden z portali internetowych poinformował, że aktorka spodziewa się dziecka, przez co zdjęcia do jednego z seriali musiały zostać przesunięte. Sama zainteresowana w żaden sposób nie skomentowała tych plotek, zresztą aktorka już od jakiegoś czasu znacznie ograniczyła swoją działalność w mediach społecznościowych i choć pozostaje w kontakcie z fanami, rzadziej mówi o prywatnych sprawach. Jej ostatni wpis przełamał jednak tę regułę, i Aleksandra Domańska nie tylko potwierdziła, że spodziewa się dziecka, ale także opowiedziała o tym, jak się czuje!

Aktorka w końcu odważyła się napisać o swoim stanie uroczy wpis. Aleksandra Domańska zauważyła, że w ciąży straciła kreatywność i nie ma już tylu pomysłów, co kiedyś! Swój pierwszy wpis o ciąży, Ola Domańska zaczyna w bardzo zaskakujący sposób:

Nie mam nic do powiedzenia. Nic. Zero. Zero weny. Zero kreatywności. Naaaadaaaaa. Na początku przyglądałam się temu z zaciekawieniem, czekając, aż ten moment minie. No bo minie myślałam wtedy, MINIE. Muszę po prostu odpocząć. Nigdy tego nie robiłam, więc przyszedł czas. Ale LUDZIE JEDYNI ON NIE MIJA!!!!!!!! TERAZ? Teraz myśle sobie what the kur*a f*ck. Gdzie moje pomysły? Gdzie jakaś twórczość proszę ja Ciebie. Czy zawsze zostanę już taka? O Bogini jeszcze 2 lata temu wymyślałam i montowałam i to było dobre i miłe i jasne. CO DZIEJE SIĘ PYTAM SIĘ I CZY KTOŚ TU JESZCZE TAK MA? ZŁOTE RADY? SŁOWA OTUCHY? CZY MOŻE CIĄŻA MA TO DO SIEBIE? MÓWCIE MI! Tymczasem płynę dalej z prądem rzeki mętnej.