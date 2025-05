Bardzo smutna wiadomość. Krystyna Demska-Olbrychska za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o śmierci Marleny Milwiw-Baron, babci Aleksandra Barona z zespołu "Afromental".

Marlena Milwiw-Baron była znaną postacią polskiej sceny teatralnej i filmowej. Widzowie pamiętają ją z udziału w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość", "Warto kochać" czy "Świat według Kiepskich". Jej dorobek artystyczny obejmował zarówno występy w filmach, jak i liczne role teatralne, które przez lata przynosiły jej uznanie środowiska artystycznego i widzów. Niestety, dziś media obiegła informacja o śmierci Marleny Milwiw-Baron. Smutną wiadomość przekazała Krystyna Demska-Olbrychska, która przyjaźniła się z aktorką od 50 lat.