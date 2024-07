1 z 11

"Karbala" to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów najbliższych miesięcy. Historia żołnierzy, którzy wyruszają z misją do Iraku z pewnością okaże się wielkim hitem i przyciągnie do kin tysiące widzów. Reżyserią filmu zajął się Krzysztof Łukaszewicz kojarzony z takimi produkcjami jak "Ogniem i mieczem", "Lincz" czy też z serialem "M jak miłość".

Główne role w filmie zagrają Bartłomiej Topa, Antoni Królikowski i Michał Żurawski. W obsadzie znalazło się również miejsce dla Mikołaja Roznerskiego. Dla syna Grażynki z "Klanu" udział w pierwszej edycji "Tańcu z gwiazdami" wyprodukowanej przez Polsat okazał się przepustką do świata kina - teraz z pewnością nie może narzekać na brak propozycji.

Poniżej zdjęcia z planu. Jak widać wszyscy panowie są w mundurach - dodają im uroku?