Alicja Bachleda-Curuś rozzłościła kolegów po fachu? Kazała przesunąć premierę filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" na inny termin? Gwiazdorzy? Takie doniesienia o Alicji Bachledzie Curuś pojawiły się niedawno w "Fakcie". My wiemy, że to nie jest prawda!

Premiera filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" z udziałem takich gwiazd jak Alicja, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski czy Zbigniew Zamachowski, miała odbyć się już 29 stycznia. Jednak ze względu na pobyty Alicji w USA, musiała zostać przesunięta na miesiąc później. Co więcej, Bachleda-Curuś miała sobie zażyczyć, że impreza ma odbyć się w jej rodzinnym Krakowie. A więc organizatorzy musieliby przygotować aż dwie premiery, kolejną w Warszawie:

Dodała, że do Warszawy nie przyjedzie, więc jeśli producenci filmu chcą, by uczestniczyła w premierze, to muszą zorganizować ją u niej w Krakowie - czytamy w Fakcie.