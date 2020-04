Michał Piela. Policjant z "Ojca Mateusza" schudł 30 kilogramów!

Michał Piela to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych aktorów w serialu "Ojciec Mateusz". Jego postać aspiranta Nocula zyskała ogromną sympatię widzów. Artysta przed laty zmagał się z nadprogramowymi kilogramami, jednak diagnoza, którą usłyszał od lekarza spowodowała, że postanowił zmienić swoje życie. Dzięki zdrowej diecie Michał Piela schudł aż 30 kg! W 2015 roku aktor zmienił się nie do poznania. Zobaczcie!

Michał Piela schudł aż 30 kg! Tak wyglądał w 2015 roku

Michał Piela w serialu "Ojciec Mateusz" wciela się w postać policjanta, który bardzo przyjaźni się z głównym bohaterem. Aktor dał się poznać jako wysoki i postawny mężczyzna, który walczył z nadprogramowymi kilogramami. Przy wzroście 197 cm, artysta ważył 120 kg. Jednak w 2015 roku widzowie mogli zobaczyć niesamowitą metamorfozę Michała Pieli.

Okazało się, że aktor schudł aż 30 kg. Michał Piela jakiś czas później wyjawił, że do zadbania o to co je zmotywowała go... choroba. Po wykonaniu badań krwi okazało się, że aktor cierpi na cukrzycę typu drugiego. Zmiana nawyków żywieniowych była absolutną koniecznością.

[....] Pojawiły się u mnie zasłabnięcia, częste drzemki w ciągu dnia, nie mogłem skupić się i miałem wzmożone pragnienie. Zbadałem sobie poziom cukru we krwi i okazało się, że mam cukrzycę typu 2 - wyjawił w rozmowie z portalem mojacukrzyca.org, Michał Piela.

Z tego też względu aktor zaczął przykładać większą wagę do spożywanych posiłków, co dało fantastyczne rezultaty.

Zwracam uwagę na to co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę i Przestałem słodzić napoje. Jem więcej warzyw i owoców czyli to co każdy cukrzyk powinien stosować - powiedział aktor w rozmowie z portalem mojacukrzyca.org

I tak w 2015 roku mogliśmy zobaczyć jak aktor się zmienił. Jego metamorfoza była absolutnie spektakularna! Zobaczcie jak wyglądał Michał Piela po zrzuceniu 30 kg!

To niesamowite jak aktor się zmienił!

