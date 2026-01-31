Catherine O'Hara była kanadyjską aktorką, która zdobyła międzynarodową sławę dzięki roli matki Kevina w kultowym filmie "Kevin sam w domu". Jej talent doceniano zarówno w rolach komediowych, jak i dramatycznych. W ostatnich latach mogliśmy oglądać ją m.in. w serialu "The Last of Us" oraz produkcji "Studio" dostępnej na Apple TV. O'Hara przez dekady budowała swoją pozycję w świecie filmu i telewizji, zyskując sympatię milionów widzów.

Aktorka zmarła w wieku 71 lat. Co było przyczyną?

30 stycznia 2026 media obiegła informacja o śmierci Catherine O'Hary. Miała 71 lat. Jak podał portal TMZ, aktorka trafiła do szpitala kilka godzin przed śmiercią. Była w ciężkim stanie po wypadku, do którego doszło w jej domu. Dokładne okoliczności zdarzenia nie zostały ujawnione. Jej odejście wstrząsnęło fanami i osobami z branży filmowej, którzy licznie wyrażali swój smutek i żal w mediach społecznościowych.

Na co chorowała Catherine O'Hara? Wyjaśniamy, czym jest situs inversus

Catherine O'Hara urodziła się z wrodzoną wadą genetyczną zwaną "situs inversus". Jest to rzadkie schorzenie, w którym narządy wewnętrzne, takie jak serce, wątroba czy płuca, są umiejscowione po przeciwnych stronach ciała niż zazwyczaj. Na przykład serce znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej, a nie po lewej.

Chociaż brzmi to niepokojąco, w większości przypadków situs inversus nie powoduje problemów zdrowotnych i nie wymaga leczenia. Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby informować lekarzy o istnieniu tego schorzenia, ponieważ nietypowe ułożenie organów może utrudniać diagnozę lub zabiegi medyczne.

Jakie objawy ma situs inversus i dlaczego to schorzenie jest tak rzadkie?

Situs inversus często nie daje żadnych objawów. Osoby nim dotknięte mogą przez wiele lat nie być świadome istnienia tej wady. Wykrycie schorzenia zwykle następuje przypadkowo, podczas badań obrazowych, takich jak prześwietlenia lub tomografie komputerowe.

Szacuje się, że situs inversus występuje u 1 na 10 tysięcy osób, co czyni go niezwykle rzadkim zjawiskiem. Wada ta może mieć różne warianty, a czasami towarzyszy jej inne zaburzenie – tzw. zespół Kartagenera. W takim przypadku występują także problemy z funkcjonowaniem rzęsek w układzie oddechowym. Jednak u Catherine O'Hary nie wspomniano o takich komplikacjach – była ona znana z aktywnego życia zawodowego do ostatnich lat.

Poruszające pożegnanie Macaulaya Culkina. Tak wspomniał filmową matkę

Śmierć Catherine O'Hary poruszyła nie tylko fanów, ale również osoby, z którymi miała okazję współpracować. Wzruszający wpis opublikował Macaulay Culkin, który w "Kevinie samym w domu" wcielał się w jej syna. Aktor napisał:

Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię, ale miałem ci dużo więcej do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później.

Wpis Culkina poruszył tysiące internautów, którzy także dzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z aktorką i jej rolami. Catherine O'Hara na zawsze pozostanie w pamięci widzów jako jedna z najbardziej charakterystycznych postaci kina familijnego.