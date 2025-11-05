W czerwcu 2025 roku Akop Szostak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów personalnych i influencerów w Polsce, oświadczył się Michalinie Zagórskiej. Wyjątkowy moment miał miejsce podczas romantycznego rejsu łódką w Barcelonie. Cała scena została uwieczniona na nagraniu, które sportowiec opublikował na swoim profilu na Instagramie. Wkrótce po opublikowaniu nagrania z zaręczyn Akop Szostak ujawnił kolejne szczegóły dotyczące swojego życia prywatnego. Na Instagramie zdradził, że ślub z Michaliną Zagórską odbędzie się w Polsce, w lipcu 2026 roku.

Akop Szostak zaskoczył swoich fanów. Już ubrał choinkę na święta

Akop Szostak i jego ukochana chętnie pokazują w mediach społecznościowych wspólne kadry i dzielą się swoim szczęściem. Tak właśnie było, gdy się zaręczyli i gdy ogłaszali swoje ślubne plany. I chociaż niektórzy internauci twierdzą, że para zbyt szybko podjęła tak ważne decyzje dotyczące wspólnego życia to sami zainteresowani nie przejmują się tego typu komentarzami.

Teraz zakochani znów zaskoczyli swoich fanów. Akop Szostak i jego partnerka opublikowali na Instagramie nowe zdjęcia i ogłosili, że... już ubrali choinkę na święta Bożego Narodzenia.

Do świąt zostało 49 dni! My już oficjalnie rozpoczęliśmy przygotowania! Choinka stoi, więc pora na resztę świątecznych dekoracji. To będą nasze pierwsze wspólne święta i na pewno będą niezapomniane, bo oboje je uwielbiamy. A wy kiedy zaczynacie dekorować dom? czytamy na Instagramie.

Akop Szostak wystroił choinkę na święta. Posypały się komentarze

Kilka lat temu Anna Lewandowska już w drugiej połowie listopada ubrała choinkę na święta, ale teraz okazuje się, że Akop Szostak postanowił zrobić to jeszcze szybciej. Trener personalny postanowił wystroić bożonarodzeniowe drzewko już 4 listopada. Pod zdjęciem z choinką od razu posypały się komentarze, a zdania są mocno podzielone:

I super!!! Trzeba tak żyć, jeśli to właśnie sprawia nam przyjemność! Nikogo tym nie krzywdzisz, totalnie jestem za.

Tak jak Was uwielbiam tak tego wszystkiego nie rozumiem i naprawdę nie chce nikogo krytykować i urazić. Też kocham święta i nie mogę się tego czasu doczekać ale uważam że listopad to jest czas wszystkich świętych ( zmarłych ) osoby właśnie medialne, publiczne wrzuca coś takiego i ludzie wariują... Przychodzi grudzień i już nie ma tej całej magicznej chwili z ubieraniem choinek itp... Troszkę nie rozumiem tego pośpiechu

A Wy, kiedy ubieracie choinkę?

