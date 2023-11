Ruszyła 8 edycja kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM, której głównym celem jest promocja profilaktyki raka piersi poprzez regularne samobadanie piersi i noszenie dobrze dobranego biustonosza. Do akcji dołączyły gwiazdy, które wzięły udział w nagraniu filmu nawołującego do wypracowania w sobie nawyku dbania o zdrowie piersi. Są to m.in. Beata Sadowska, Daria Widawska, Elżbieta Romanowska, Marzena Rogalska, Aleksandra Kisio, Karolina Szostak, Lidia Kalita, Lidia Popiel, Anna Gzyra-Augustynowicz, Anna Iberszer, Olga Kozierowska, Anna Męczyńska oraz pierwszy mężczyzna, który stał się ambasadorem kampanii - Qczaj, a także influencerki: siostry ADiHD, Anka Dziedzic Fit Mom, Karolina Cwalina, Mum Me oraz przedstawicielki młodego pokolenia: Olciiak i Lila Janowska. Do kampanii dołączyła także Zofia Ławrynowicz, Poseł na Sejm RP.

Zobaczcie zdjęcia z inauguracji akcji i kilka ze specjalnej sesji zdjęciowej!