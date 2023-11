Kulinarny portal marki BOSCH - akademiasmaku.pl, prowadzony pod okiem Mateusza Gesslera przechodzi diametralną metamorfozę i urządza się na nowo! Wysmakowaną przestrzeń, pełną stylu i innowacyjnych rozwiązań stworzy nowa ambasadorka marki, prawdziwa ekspertka od aranżacji wnętrz – Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska wykreuje przestrzeń dla marki BOSCH!

Doskonały smak to nie tylko kwestia perfekcyjnego przygotowania potrawy. Wysmakowana może być także przestrzeń, która nas otacza.

Kuchnia jest tym wyjątkowym miejscem, gdzie świat kulinariów łączy się ze światem designu. Niestety, odpowiednie wyważenie tych dwóch kwestii dla wielu z nas jest sporym wyzwaniem. Dlatego właśnie, marka BOSCH, w trosce o najlepszy smak potraw i nieszablonowy styl całego mieszkania, stworzyła wyjątkowy duet, który doskonale wie, jak powiązać te dwa (z pozoru odmienne) światy. Wieloletni ambasador BOSCH, Mateusz Gessler oraz ekspertka od urządzania wnętrz – Dorota Szelągowska wspólnymi siłami kreują nową Akademię Smaku!

Nowa Akademia Smaku według Szelągowskiej i Gesslera

Każdy dom ma swój magiczny, niepowtarzalny klimat. Tworzą go zapach i aranżacja wnętrza, która pozwala na podróż w czasie i powrót do cudownych miejsc. W 2019 roku, marka BOSCH przyjęła sobie za cel zainspirowanie każdego z nas do stworzenia własnego, pięknego i niezwykle komfortowego miejsca, kreując nową Akademię Smaku.

Akademia Smaku marki BOSCH przejdzie prawdziwą metamorfozę. Zostanie podzielona na dwie równorzędne sekcje, w których użytkownicy znajdą wartościowe treści dotyczące zarówno kulinariów, jak i urządzania. Za część dotyczącą smaku oraz przygód kulinarnych niezmiennie będzie odpowiadał Mateusz Gessler, przy współpracy z Tomkiem Lachem. Z kolei część o stylowych i funkcjonalnych wnętrzach będzie należała do Doroty Szelągowskiej.

Zobacz, jak Szelągowska urządza kuchnię Gesslera!

Marka BOSCH dla wszystkich użytkowników portalu akademiasmaku.pl przygotowała także specjalną niespodziankę. Na stronie dostępna będzie relacja z procesu urządzania prywatnej kuchni Mateusza Gesslera! I chociaż aranżacja takiego pomieszczenia dla osoby, która na co dzień zajmuje się gotowaniem, stanowi nie lada wyzwanie, to Dorota Szelągowska bez chwili zastanowienia podjęła rękawicę!

My, już nie możemy doczekać się efektów metamorfozy! Będziecie śledzić ją z nami?

