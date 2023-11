Reklama

Śródziemnomorski lifestyle zakrapiany drinkami od wczesnych godzin, każdego dnia, głównie w gronie przyjaciół. Brzmi jak piątek, czy sobota. Z tym, że w tym wypadku nie chodzi tylko o szybki before. Aperitivo, to pewna „kultura picia” i celebracja dnia w grupie przyjaciół. Wspólne dzielenie się posiłkiem, muzyka, akcent na bar, wiele odsłon pieczywa.

Włoską stolicą aperitivo jest Mediolan. Coś nam się wydaje że Polskim odpowiednikiem stanie się Chmielna 26. W menu znajdziecie ponad 20 pozycji prezentujących różne wariacje na temat pieczywa– to cechy nowego AïOLI Bread & Aperitivo.

Od środy 21 lutego możecie odwiedzać nowy adres na kulinarnej mapie stolicy. Mowa o Chmielnej 26, przy której powstało – AïOLI Bread&Aperitivo. Poznajcie historię co kryje się pod nazwą i co było inspiracją do otwarcia kolejnej lokalizacji w stolicy?

Marcin Wachowicz, współwłaściciel AïOLI, w minionym roku zapowiadał otwarcie kolejnych lokali pod tym szyldem i słowa dotrzymał. 21 lutego swoją działalność rozpoczyna AïOLI Bread & Aperitivo w Warszawie, a na przełomie kwietnia / maja powstanie restauracja w Katowicach.

Nowe AïOLI w Warszawie mieści przy Chmielnej 26, jednej z najpopularniejszych stołecznych ulic.

– Ta ulica ma swój urok. Patrząc na to, że coraz więcej otwiera się tam konceptów, Chmielna staje się centralnym skwerem Warszawy. Jest deptakiem, szlakiem rowerowym, turystycznym. Powstaje tam coraz więcej biur, są studenci. Widzimy na Chmielnej swoją grupę docelową – mówi Kinga Rylska, (Senior Brand Manager AïOLI).

AïOLI Bread & Aperitivo posiada ok. 70 miejsc siedzących. Jest mniejsze od pozostałych lokalizacji przy Świętokrzyskiej i w Gdańsku. Lokal ma charakterystyczny dla sieci industrialny wystrój, czyli połączenia surowej cegły z metalem i drewnem, w tym przypadku uzupełniony elementami adekwatnymi do nazwy. Wnętrze zdobią duże puszki na półkach, kosze z pieczywem, wałki oraz łopaty do pizzy. AïOLI Bread&Aperitivo zaprojektowała Marta Lew, odpowiedzialna za wszystkie koncepty AïOLI.

