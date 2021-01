Agustin Egurrola zostanie ojcem! Kilka dni temu wziął ślub ze swoją nową partnerką

Radosna nowina właśnie dotarła do mediów! Jak poinformował portal Pudelek.pl, Agustin Egurrola już niedługo po raz drugi zostanie tatą! Popularny tancerz i choreograf niedawno wziął ślub z piękną Dianą i wszystko wskazuje na to, że już niedługo powita na świecie swoje drugie dziecko. Przypomnijmy, że Egurrola ma już córkę Carmen z poprzedniego związku.

Agustin Egurrola zostanie ojcem!

Agustin Egurrola należy do grona gwiazd, które dość niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym. Juror "You Can Dance" był wcześniej związany z tancerką Niną Tyrką, z którą ma córkę Carmen, jednak jakiś czas temu relacja tej pary zakończyła się, podobno w dość burzliwej atmosferze. Obecnie Agustin Egurrola związany jest z tajemniczą Dianą, z którą kilka dni temu wziął ślub. Tą radosną informacją juror "You Can Dance" jednak postanowił pochwalić się na swoim Instagramie.

Teraz już nie sam wchodzę w ten NOWY ROK !!!

Razem możemy wszystko !!!

Teraz już zawsze razem !!!

Teraz DIANA & AGUSTIN EGURROLA !!!

Ten rok był trudny, ale dla nas najpiękniejszy !!! ❤️ - napisał Agustin Egurrola pod zdjęciami ze ślubu ze swoją ukochaną.

Teraz, zaledwie kilka dni później od informacji o ślubie choreografa dowiadujemy się, że niedługo również zostanie ojcem! Jak poinformował portal Pudelek.pl, partnerka Agustina Egurroli na swoim instagramowym profilu zamieściła wiadomość, że spodziewa się dziecka i dodała hasztag #mybabyboy oraz niebieskie serduszko. Wygląda więc na to, że choreograf i jego ukochana powitają na świecie synka!

Serdecznie gratulujemy!