Agustin i Nina poznali się przy programie „Taniec z Gwiazdami”, w którym oboje pracowali. Gwiazdor "Mam talent" był szefem Niny, jednak starali nie przenosić się pracy do domu:

Uczę w jego szkole, tańczę w programach, w których odpowiada za choreografię. Ale nie stoi nade mną. Nie mówi mi, co mam robić. I całe szczęście. Na początku naszego związku tańczyłam w jego zespole Volt. To było trudne. Na treningach denerwowałam się na niego. Ciężko było nie przenosić tych emocji do domu. Więc starałam się o nich zapominać. Wyciszyć - mówiła Nina w „Vivie!” w 2011 roku.