"Farma" z odcinka na odcinek wzbudza coraz więcej emocji wśród telewidzów. Choć uczestnicy sukcesywnie odpadają z programu, na farmie ani na moment nie zapada spokój. Po ostatnich wydarzeniach z falą krytyki spotkała się Agnieszka, która zdecydowała się na konrtowersyjny ruch w ostatniej chwili.

Telewidzowie grzmią po zachowaniu Agnieszki w "Farmie"

Po kolejnych eliminacjach w "Farmie" nie brakuje emocji. Po głośnym odejściu z programu Andrzej z "Farmy" zaskoczył wszystkich. Po ostatnich wydarzeniach oczy większości telewidzów zwrócone są ku Agnieszce, która podczas ostatniego głosowania nie postąpiła tak, jak przypuszczali pozostali farmerzy. Zdradziła swój sojusz, oddając tym razem głos nie na Henryka, a na Aksela. Duża część uczestników zbratała się wcześniej przeciwko Henryki, który miał odpaść jako kolejny z programu. Plany te pokrzyżowała Agnieszka

Czas zakończyć misję tajnej agentki, wrócić do korzeni i być może ujawnić mój prawdziwy sojusz powiedziała Agnieszka i oddała głos na Aksela.

Zdziwienie pozostałych uczestników taką decyzją było natychmiastowe.

I ta perfidna mina, gra Agnieszki mnie rozwaliła skomentował Janosik.

Jestem w totalnym szoku, że tak się stało przyznał Aksel.

Szok i niedowierzanie podsumowała Ewa.

Krytykujących działanie Agnieszki z "Farmy" komentarzy nie zabrakło też wśród internautów, którzy nie szczędzili srogich ocen względem farmerki.

Agnieszka dno na maksa. Taka gra, ale ona nie ma zasad.

Gra grą, ale nie po trupach!!!

Fani "Farmy" o przesądzonym losie Agnieszki

Dobrze znający zasady gry oglądający zwrócili uwagę, że nawet jeśli Agnieszka dotrze do finału, to o wygranej "Farmy" zadecydują widzowie, którzy w dużej mierzy stracili do niej zaufanie.

Agnieszka pamiętaj w finale to widzowie głosują!!! Tak cię polubiłem, dzisiaj przegrałaś wszystko!!! Porażka.

Cwany lisek Agnieszka zapomniała chyba, że to widzowie wybierają zwycięzcę Farmy. Po tym co zrobiła, szans nie ma.

Mimo fali krytyki, w komentarzach popularne są też słowa wstawiające się z strategią Agnieszki, uznające ją nawet za najlepszą uczestniczkę programu ze wszystkich edycji.

Aga rozwaliłaś swoją grą wszystkie edycje, jeszcze nie było na farmie tak dobrego gracza! Trzymam kciuki.

Agnieszka to chyba jedyna osoba, która potrafi grać w tą grę. Nie ogarniam komentarzy osób, które po niej jadą. Przechytrzyła resztę, która tego nie potrafiła dokładając do tego ciężką pracę i dużo bardziej zasłużyła na bycie na farmie niż nużący Aksel, Ewa czy Dominika...

