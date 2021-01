Kiedy Agnieszka Woźniak-Starak po długiej przerwie postanowiła wrócić do mediów i ponownie pojawiła się na antenie radia, a także w telewizji jako prowadząca "Dzień dobry TVN", fani nie kryli radości. Na moment, w którym uwielbiana dziennikarka wróci do pracy czekali niemal wszyscy, teraz jednak okazuje się, że nie wiadomo jag długo gwiazda TVN zostanie z nami na ekranie i przy mikrofonie. Czy prezenterka znów porzuci karierę? Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła swoje plany na przyszłość.

Agnieszka Woźniak-Starak chce porzucić karierę?

Agnieszka Woźniak-Starak kocha zwierzęta i naturę, a jej media społecznościowe są pełne zdjęć czworonożnych przyjaciół gwiazdy, które mieszają z nią w domu w podwarszawskim Konstancinie. Jak się okazuje, to jednak nie w tej pięknej posiadłości dziennikarka widzi się w przyszłości. W rozmowie z Anną Jurgaś dla "Into the Leader’s Mind" Agnieszka Woźniak-Starak wyznała, że pragnie żyć w odcięciu od mediów!

Potrafię sobie wyobrazić, że się wyprowadzam na wieś i zaczynam sprzedawać przetwory, które najpierw musiałabym nauczyć się robić. Że sobie znajduję zupełnie gdzieś indziej miejsce na ziemi i że żyję bez mediów. Kompletnie nie mam z tym problemu. Być może to się tak skończy pewnego dnia, że ja się odetnę od mediów wszelkich i będą tylko te konie, zwierzęta... i powidła od Agnieszki będzie można gdzieś kupić. Idę w tę stronę powoli, małymi kroczkami.

Kiedy Agnieszka Woźniak-Starak zrealizuje swój plan? W przyszłości dziennikarka chciałaby poświęcić się pomocy zwierzętom, które są jej ogromną miłością.

Może chciałabym mieszkać na wsi. Na wsi, na wsi. Kurczę, całe życie mnie ciągnie do tych zwierząt strasznie. Chciałabym coś z nimi robić, coś dla nich robić... Cały czas o tym myślę, może zacznę tropić wilki? Era Wodnika powoduje, że ciągnie nas do przyrody i mnie ciągnie strasznie. Ta wieś i zwierzaki

Oczywiście trzymamy kciuki, by marzenia gwiazdy się spełniły, choć nie ukrywamy, że chętnie posłuchamy jej jeszcze w radiu i telewizji.

Po wielu miesiącach przerwy od pracy, po śmierci ukochanego męża Piotra Staraka, Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do show-biznesu. Gwiazda występuje na antenie radia oraz prowadzi popularny magazyn śniadaniowy wraz z Ewą Drzyzgą.

